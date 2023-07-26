Наглость украинских беженцев взбесила поляков

Жители Польши пожаловались на поведение беженцев с Украины у них в стране. Они считают, украинцы слишком расчетливы и нагло пользуются их щедростью. Такое заявление сделал председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost, передает РИА Новости.

«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину», — сказал он.

Он добавил, что Киев ведет себя в отношении Варшавы аналогичным способов, что совершенно недопустимо. Косиняк-Камыш считает, что финансовая помощь Киеву в борьбе с Россией, наплыв беженцев, а также наводнение польского рынка украинскими товарами в сумме подрывает стабильность Польши и негативным образом сказывается на жителях страны.

По его словам, такой результат был следствием жизни без всякой благодарности, за которую ничего не предусмотрено взамен. В международных отношениях такой принцип совершенно недееспособен, подчеркнул Косиняк-Камыш.