Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

Владелец Twitter Илон Маск заверил пользователей, что социальная сеть, которую он недавно официально переименовал в X, станет самым ценным мировым брендом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его публикацию в Twitter.

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«X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова», — написал он.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter решила сменить свой логотип — вместо голубой птицы теперь на сайте можно увидеть черно-белую X. Это не всем пользователям пришлось по вкусу, но Маск категорично стоял на своем. Он пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, чьи изъяны делают их настоящими, уникальными. Маск признал, что выбранное лого еще будет дорабатываться, поэтому финальная версия будет несколько отличаться от нынешней.

До этого стало известно, что американский предприниматель и миллиардер вновь занял первое место в списке богатейших людей мира. На прошлой неделе он опустился на вторую позицию, пишет Forbes и ресурс издания Forbes Real-Time.