Великобритания, которая выступит председателем на предстоящем Совете Безопасности ООН 26 июля, пытается не допустить к заседанию предложенных Россией докладчиков по теме притеснений канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он добавил, что кроме гонений на православие представители разных стран должны обсудить удары по инфраструктуре портов Украины со стороны России. По этой причине Киев в первую очередь и запросил заседание.

Полянский обратил внимание на то, что Россия позвала на заседание двух докладчиков с личным опытом преследований на Украине.

«Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления со стороны режима Зеленского и украинского ЦИПСО — к сожалению, такие случае уже были», — подчеркнул он.