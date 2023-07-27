СТОКГОЛЬМ, 27 июля. /ТАСС/. Полиция Стокгольма разрешила провести в пятницу акцию, в ходе которой у посольства Израиля в шведской столице может быть сожжена Тора. Об этом сообщает телеканал SVT.

В заявке на манифестацию поясняется, что организатор заявила о планах "поджечь Тору зажигалкой". Она называет акцию "демонстрацией прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются". В ней примут участие четыре человека.

Стокгольмская полиция сейчас рассматривает несколько заявлений на проведение акций, в которых выражено намерение сжечь священные тексты. Речь идет в том числе о сожжении Корана у посольства Ирана: организаторы планируют акцию, которая станет аналогичной прошедшей у столичной мечети. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды.

Как сообщает телеканал, о намерении провести акцию с сожжением Библии на острове Риддархольмен в Стокгольме заявил 50-летний мужчина. Женщина в возрасте 30 лет подала заявку на проведение демонстрации возле посольства Ирана в шведской столице, где, как указывает телеканал, она планирует сжечь религиозные тексты и иранский флаг.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства.