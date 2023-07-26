Глава европейской дипломатии оценил акции с сожжением Корана

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил акции с сожжением Корана. Его обращение опубликовано на сайте дипломатического ведомства ЕС.

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По его словам, такие действия оскорбили многих мусульман в Европе. Боррель отметил, что осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и является явной провокацией.

«Эти действия, совершаемые отдельными провокаторами, идут только на пользу тем, кто хочет разделить нас и наши общества», — сказано в заявлении.

Также глава европейской дипломатии отметил, что в ЕС нет места выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.