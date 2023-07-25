Эксперты зафиксировали в Киеве критическую ситуацию с состоянием мостов

Специалисты обследовали по всей Украине 23 тысячи мостов из 28 тысяч, рассказал директор предприятия «Государственный дорожный научно-исследовательский институт» Артем Безуглый. Он добавил, что самая критическая ситуация с объектами этого типа была зафиксирована в Киеве, пишет РИА «Новости».

Безуглый пояснил, что исследованием состояния мостовых сооружений занимается специальная комиссия. Ее эксперты обследовали объекты в Ровно, Житомире, Киеве и других крупных населенных пунктах.

По их данным, свыше 2000 мостов находится в аварийном состоянии. В том числе, находящиеся в столице Украины мост Метро и мост Патона.

«Самая критическая ситуация - в городе Киев», - подчеркнул глава НИИ.