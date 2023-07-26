В Белом доме рассказали о влиянии смены главы МИД КНР на отношения США и Китая

«Это внутреннее дело КНР, мы оставляем за ними право говорить об этой смене и комментировать ее. США привержены углублению каналов связи с КНР для того, чтобы предотвратить любые недопонимания и просчеты. Так что это ничего не поменяло», — заявила она.