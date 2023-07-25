Госдеп осудил атаку на российских журналистов в зоне СВО

"Соединенные Штаты осуждают любые нападения на журналистов, где бы и когда бы таковые ни происходили", - заявил во вторник на брифинге для журналистов постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер. "Однако я должен сказать, что в этих обстоятельствах решение заключается в том, чтобы Россия положила конец своей агрессии против Украины", - утверждал американский дипломат.