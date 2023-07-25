В Китае назвали БРИКС важнейшей площадкой для развивающихся стран

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что БРИКС служит важнейшей площадкой для осуществления диалога между развивающимися странами. Об этом сообщает МИД Китая.

Такое заявление Ван И сделал во время встречи с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге.

«Механизм БРИКС является важнейшей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества представителей развивающихся рынков и крупнейших развивающихся стран, а также важнейшим каналом осуществления стратегической коммуникации для Глобального Юга», – заявил он.

Кроме того, Ван И призвал углублять партнёрство между Китаем и Южной Африкой, а также вывести его на новый уровень. Он подчеркнул, что Китай готов работать над укреплением подобного сотрудничества.