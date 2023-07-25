Молдавская оппозиция расчитывает на поддержку Гагаузии

«Понятно, что некоторые оппозиционные партии будут использовать гагаузский кейс в качестве электорального аргумента против Майи Санду и ее партии. Они будут обращать внимание: вот видите, что они делают? Наплевательски относятся к выбору жителей Гагаузии, не считая их за людей, за граждан. Смотрите, как они относятся к гагаузам, также они относятся и к вам», — пояснил Цырдя.