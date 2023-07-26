Намерение Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) поставило Хельсинки в затруднительное положение. Такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер.

— Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки, — объяснил он.

По мнению экс-разведчика, для Финляндии крайне неразумно наносить удар по России или создавать какие-то провокации. Он уточнил, что Кремль при желании сможет оперативно отреагировать на враждебные шаги в свою сторону и обеспечить безопасность границ. Риттер добавил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

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