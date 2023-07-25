Шойгу в составе российской военной делегации прибыл в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу в составе военной делегации прибыл в КНДР . Об этом сообщает Минобороны России .

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна ) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что делегация планирует принять участие в торжествах, которые посвящены 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Кроме того, в Минобороны заявили, что этот визит поспособствует укреплению отношений между странами, а также в углублении военных связей.