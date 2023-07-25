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Шойгу в составе российской военной делегации прибыл в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу в составе военной делегации прибыл в КНДР. Об этом сообщает Минобороны России.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что делегация планирует принять участие в торжествах, которые посвящены 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Кроме того, в Минобороны заявили, что этот визит поспособствует укреплению отношений между странами, а также в углублении военных связей.

Это мнение разделяют и в КНДР.

«Визит военной делегации РФ в нашу страну послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных корейско-российских дружественных отношений по велению времени», – сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

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