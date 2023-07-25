Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Дерека Шолле на пост заместителя главы Пентагона. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Также американский лидер выдвинул кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома.

Кокер ранее занимал руководящие должности в Военно-морских сил (ВМС) США, ЦРУ и Агентстве нацбезопасности. Шолле на сегодняшний день занимает пост советника Госдепартамента Соединенных Штатов.