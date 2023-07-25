В МИД Азербайджана оценили переговоры с Арменией

Динамика переговорного процесса между Баку и Ереваном находится на достаточно высоком уровне, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает «Интерфакс-Азербайджан». Однако он отметил, что результаты переговоров «немного уступают» динамике самого обсуждения.

Но при всем при этом было бы неправильно говорить, что положительного результата вообще нет или не существует, — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым заявил, что РФ «кровно заинтересована» в стабильности на Южном Кавказе. По его словам, Москва готова помочь в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном.

Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы трехсторонние договоренности президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «уважались и воплощались в жизнь».

Ранее стало известно, что Байрамов и Лавров обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.