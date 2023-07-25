Жителей Украины предупредили о тяжелом отопительном сезоне

«Я советовал бы всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже сложнее, чем прошлая», — предрек глава Центра.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил, что компанией «Укрэнерго» одновременно с работами по восстановлению сетей (на сегодняшний день завершено около 60 процентов от запланированного) проводится подготовка к зиме, в частности ремонт котельных, ТЭЦ и тепловых электростанций. К 21 июля, по словам премьер-министра, в хранилищах страны находится более 11,5 миллиарда кубометров газа.