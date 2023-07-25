ООН заявила о работе над восстановлением зерновой сделки

"Мы продолжаем добиваться, как мы уже говорили, продолжения поставок продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России. Я не могу в данный момент сообщить какие-то детали на этот счет, но ранее генеральный секретарь ясно заявил, что он не прекращает работу в этом направлении. Это крайне важно не только для этих двух стран, но и для благополучия всего мира. Как только мы сможем сообщить что-то с нашей стороны, мы сделаем это. На этом этапе, с учетом текущей ситуации, мы этого сделать не можем. Но мы можем подтвердить, что продолжаем усилия", - сказал он.