В Индии рассказали о позициях стран G20 по конфликту на Украине

Индийский эксперт в области международных отношений Самир Бхатачарья заявил, что страны «Большой двадцатки» (G20), к которым относится и Индия, могут по-разному относиться к конфликту на Украине. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление Бхатачарья сделал в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

«Наш мир не однополярный, он многополярный. И каждая страна вправе думать в первую очередь о своих интересах, исходя из того, что сегодня выгодно именно для них», – заявил он.

Эксперт также добавил, что в этом году именно Индия председательствует в G20, и для неё очень важно, чтобы все члены клуба сели за один стол переговоров.

Бхатачарья также подчеркнул, что главной целью Индии является прекращение конфликта на Украине. По его словам, для Индии не важно, кто из членов G20 поддерживает Украину, а кто Россию.

«Вопрос заключается лишь в том, как мы сегодня можем урегулировать кризис мирным путем», – подытожил он.