Белоруссия хочет присоединиться к БРИКС
В пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что в мае республика выступила с желанием присоединиться к объединению БРИКС. Об этом пишет РИА «Новости».
«В мае 2023 года в адрес глав государств-членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о приеме нашей страны в объединение. Данное решение стало абсолютно логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия в многосторонних форматах с традиционными партнерами и дружественными государствами», – отметили в МИД Белоруссии.
Помимо этого в ведомстве также добавили, что на данный момент уже 25 стран официально выразили желание присоединиться к БРИКС.
«Исходя из объективных реалий, можно говорить о том, что значение и влияние БРИКС в мире будут неуклонно возрастать. Поэтому Беларусь не одинока в своем стремлении к членству в объединении», – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что сейчас в БРИКС обсуждается введение критериев для присоединения к организации, либо установка определённых статусов для взаимодействия по типу «друзей» или «стран-партнёров» БРИКС.
«Предполагается, что министры иностранных дел представят свои рекомендации главам государств-членов БРИКС для рассмотрения в ходе саммита высокого уровня, запланированного на август 2023 года. Рассчитываем на дальнейшее поступательное развитие нашего взаимодействия с БРИКС в различных возможных форматах», – подытожили в пресс-службе Беларуси.
Ранее в Китае назвали БРИКС важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран.