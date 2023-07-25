Великобритания обратится в Совбез ООН по «угрозе» от России в Черном море

Соединенное Королевство выступит в Совбезе ООН с заявлением о том, что Россия якобы может представлять угрозу гражданским кораблям в Черном море, рассказал во вторник, 25 июля, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти королевства, пояснил Клеверли, полагают, что Москва может расширить свою кампанию по пресечению экспорта продовольствия из украинских портов.

В рамках этой кампании, отметил он, Россия может «нацелиться» на гражданские суда.

Дипломат подчеркнул, что Лондон обратит внимание на мнимое «возмутительное поведение» Москвы в Совбезе ООН.

Клеверли заметил, что России следует вернуться к реализации черноморской инициативы.

Ранее с призывами к Москве вернуться к зерновой сделке обратились глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.