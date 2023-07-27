Американские адвокаты отказываются помогать Трампу

«Некоторые из ведущих юридических и политических советников Дональда Трампа в частном порядке называли работу по защите Трампа от обвинительного заключения по делу о выборах 2020 года «самоубийственной миссией». По словам двух источников, другие юристы, которые обратились с предложением о присоединении, сначала были готовы, но затем отказались из-за опасений со стороны своих коллег», — говорится в материале.