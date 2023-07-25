Пашинян назвал условия подписания мирного договора с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что если будет налажен диалог между Баку и Степанакертом (Нагорный Карабах), то подписание мирного договора с Азербайджаном может состояться до конца года, пишет ТАСС.
Пашинян отметил, что начало диалога между сторонами с высокой долей вероятности станет «возможностью для подписания мирного договора до конца года».
По его оценке, основной причиной того, что соглашение между Ереваном и Баку все еще не подписано, является то, что дипломатам двух стран не удается так сформулировать пункт о Нагорном Карабахе, чтобы он устраивал всех.
Ранее Пашинян сообщил, что пока Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор, возобновление боевых действий между странами вполне вероятно.
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