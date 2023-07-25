Пашинян назвал условия подписания мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что если будет налажен диалог между Баку и Степанакертом (Нагорный Карабах), то подписание мирного договора с Азербайджаном может состояться до конца года, пишет ТАСС.

Пашинян отметил, что начало диалога между сторонами с высокой долей вероятности станет «возможностью для подписания мирного договора до конца года».

По его оценке, основной причиной того, что соглашение между Ереваном и Баку все еще не подписано, является то, что дипломатам двух стран не удается так сформулировать пункт о Нагорном Карабахе, чтобы он устраивал всех.