В мире отыскали «горячую точку» изменения климата

«Нас ждет трудное лето. Скажу то, что очевидно: от того, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморье, которое является горячей точкой изменения климата, нет волшебной защиты. Если бы она была, мы бы, очевидно, применяли ее», — заявил Мицотакис.