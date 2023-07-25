На Украине заявили о возможности запуска нового зернового коридора при наличии F-16

Украина запустит защищенный коридор для поставок украинского зерна на мировые рынки, после того, как получит от США истребители F-16, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба. Об этом пишет ТАСС.

Поставки истребителей этого типа позволят Киеву добиться независимости от России в сфере экспорта сельхозпродукции, отметил дипломат.

По его мнению, чем скорее Запад поставит боевые самолеты, тем скорее Украине удастся запустить новый защищенный коридор.

Кулеба напомнил, что вопрос с поставками F-16 практически «уже решен», их получение и ввод в эксплуатацию - только вопрос времени.

Киев продолжит требовать от западных партнеров поставку более мощных вооружений, в частности ОТРК ATACMS, заметил глава МИД.

Напомним, что с 2014 года США активно поставляют на Украину различные вооружения и военную технику. Объем поставок значительно увеличился в марте 2022 года, после начала боевых действий.

Кроме того, стрелковое оружие, противотанковые комплексы, бронетехнику, беспилотники поставляют Германия, Франция, Нидерланды, Швеция и другие страны.