WP: отставка главы МИД Китая осложнит отношения КНР с США

Отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая осложнит наметившуюся оттепель в отношениях Пекина и Вашингтона. Такое мнение выразили корреспонденты газеты The Washington Post Кристиан Шеферд и Миган Тобин.

"Это осложняет наметившуюся "оттепель" в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем", - пишут авторы, напоминая, что госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с Цинь Ганом во время своей последней поездки в Пекин. "Они договорились, что китайский министр иностранных дел приедет в Вашингтон с ответным визитом", - указывается в статье.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) во вторник сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. Как сообщило агентство Синьхуа, на эту должность вновь назначен глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.

По мнению старшего научного сотрудника лондонского Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Юй Цзе, которое приводят авторы The Washington Post, назначение Ван И на должность главы МИД - это "временный вариант", поскольку "его роль советника по внешней политике" более значительна. Юй Цзе считает, что Пекин еще ищет нового кандидата, который возглавит китайский МИД после Ван И.