$90.49+0.10100.36-0.29

В Дании вновь сожгли Коран

В Дании участники радикальной группировки «Датские патриоты» во вторник, 25 июля, сожгли Коран у посольства Египта в стране. Об этом пишет Reuters.

В Дании вновь сожгли Коран
© globallookpress.com

По данным агентства, это третья акция группировки за пять дней.

В Копенгагене сожгли Коран

Так, 21 июля радикалы подожгли Священную книгу перед посольством Ирака в Копенгагене. 24 июля они повторили свою акцию.

Напомним, что подобная акция с сожжением Корана, осуществленная в Швеции в конце июня, вызвала негодование мусульман по всему миру.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости