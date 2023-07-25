В Дании вновь сожгли Коран
В Дании участники радикальной группировки «Датские патриоты» во вторник, 25 июля, сожгли Коран у посольства Египта в стране. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, это третья акция группировки за пять дней.
Так, 21 июля радикалы подожгли Священную книгу перед посольством Ирака в Копенгагене. 24 июля они повторили свою акцию.
Напомним, что подобная акция с сожжением Корана, осуществленная в Швеции в конце июня, вызвала негодование мусульман по всему миру.
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