Кандидат в президенты США попал в аварию

Кандидат в президенты от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис попал в автомобильную аварию в штате Теннесси. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря политика Брайана Гриффина.

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«Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге (...) Он и его команда не пострадали», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае победы на выборах. По словам политика, он планирует стать более агрессивным, в частности, в вопросах экспорта.

«Мы собираемся действовать гораздо более агрессивно в отношении сектора энергетики и экспорта, поскольку я считаю, что это было спасательным кругом для [президента России] Владимира Путина», — пояснил Десантис.