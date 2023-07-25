Телеведущая поделилась пикантным снимком миллиардера Джеффа Безоса

Возлюбленная главы Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес поделилась фотографией миллиардера с совместного досуга на яхте. Снимком телеведущая поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

© Laurenwsanchez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

На снимке 59-летний Джефф Безос, окунувшись в океан, выходит на трап своей суперяхты стоимостью $500 млн.

«Мне кажется, или на улице жарко?» — подписала фото Лорен Санчес.

Друзья и подписчики пары восхитились подтянутым телом миллиардера.

«Ты изменила его жизнь», «Ты помогаешь ему оставаться молодым и подтянутым», «Обожаю вашу пару», — написали пользователи в комментариях.

В мае 2023 Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на его на его суперъяхте Koru. В это же время влюбленные посетили Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен помолвочное кольцо с бриллиантом размером около 20 карат.