Пока вы не уснули: Попытка ВСУ атаковать российский корабль и окончательное обвинение Треповой

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В России изменят призывной возраст

Призывной возраст в России увеличат с 1 января 2024 года — он составит от 18 до 30 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, переходного периода с поэтапным повышением верхней границы не будет.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне. Согласно документу, с 1 января следующего года призыву на срочную службу будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российский корабль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - говорится в сообщении.

США обвинили Россию в ударе по американскому дрону в Сирии

wikipedia.org

Центральное командование ВВС США утверждает, что российский военный самолет выпустил осветительные ракеты по американскому дрону MQ-9 в Сирии, повредив его. Об этом пишет Reuters.

В США утверждают, что российские военные совершили атаку на беспилотник 23 июля, в воскресенье. Дрон повредили во время миссии «по борьбе с ИГ» («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация).

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SIA TV Rain и TVR Studios

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность организаций SIA TV Rain и TVR Studios B.V., которые были созданы бывшим главредом телеканала «Дождь»* (признан в России иностранным агентом) Натальей Синдеевой** (признана в России иностранным агентом). Как сообщает ТАСС, компании зарегистрированы в Латвии и Нидерландах.

В Генпрокуратуре напомнили, что организации были созданы Синдеевой** после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по отношению к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях ООО «Телеканал «Дождь»* за систематические нарушения законов о СМИ и информации. В подготовке информационных материалов участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством, которые также были внесены в реестр иностранных агентов.

Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Парламент КНР объявил, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган отстранен от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Новым главой МИД КНР стал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он занимал должность министра иностранных дел Китая до декабря 2022 года.

Напомним, что местонахождение Цинь Гана было неизвестно с 25 июня. Тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Пекине. В июле министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за того, что Цинь Ган долгое время не появлялся на публике.

Анонсирован визит Шойгу в КНДР

В Минобороны РФ анонсировали визит российской делегации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в Корейскую Народно-Демократическую Республику 25-27 июля.

Они примут участие в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Соответствующее заявление ведомство сделало в своем официальном Telegram-канале.

СК предъявил окончательное обвинение Треповой

Дарье Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов) предъявлено окончательное обвинение в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову*. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», - пояснил он.

По словам главы СК России, по делу уже проведено порядка 200 экспертиз, допрошено 400 человек. Потерпевшими признаны 85 человек, уточнил он.

AP: США передадут Украине нанодроны

По информации, опубликованной Associated Press, новый пакет военной помощи для Украины на сумму до $400 млн будет включать в себя небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet, а также бронемашины Stryker и авиационные ракеты Hydra-70. Об этом пишет РБК.

Black Hornet - это нанодроны, которые используются для сбора разведданных и могут летать почти бесшумно. Они могут управляться шепотом и помещаются в кармане или на ладони. Их длина составляет всего 10 см. Однако их стоимость довольно высока - до $60 тыс., что является их основным недостатком.

ЕС выделил Украине транш в 1,5 млрд евро

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро. Средства пойдут на «поддержку страны и ремонт инфраструктуры», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», - сообщила она в Twitter.

Ранее в июне Евросоюз уже отправлял Украине $1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объемом в 18 млрд евро. Выделенные средства должны пойти на покрытие текущих бюджетных расходов Киева.

В SpaceX нашли замену МКС

Unsplash

NASA раскрыло детали сделки с компанией SpaceX, которая позволит создать вариант корабля Starship для долговременного нахождения на орбите Земли и заменить им Международную космическую станцию. Об этом пишет 3DNews.

Договор был заключен еще 15 июня, он носит некоммерческий характер и предусматривает применение гигантской ракеты Starship в качестве замены орбитальной станции.