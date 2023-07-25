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Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусал нескольких сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов, а одного из них отправил в больницу. Об этом сообщает New York Post.

Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США
© globallookpress.com

Двухлетняя немецкая овчарка укусила семь человек за четыре месяца после того, как бывшая первая собака президента по кличке Майджор была изгнана из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

В одном из случаев врач Белого дома 3 ноября 2022 года направил укушенного офицера секретной службы в местную больницу для лечения после того, как Коммандер укусил его за руку и бедро.

«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь, вероятно, представляют собой неполный учет инцидентов с участием Коммандера, поскольку период времени не охватывает его первые девять месяцев в Белом доме или самые последние шесть месяцев», — отмечает издание.

В августе 2021 года первую собаку президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») отправили на переобучение. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, у трехлетней овчарки были некоторые проблемы с адаптацией к жизни в Белом доме. В настоящее время Мейджор проходит дополнительное обучение в штате Делавэр. Псаки подчеркнула, что пес находится в атмосфере, «которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее». Она также отказалась комментировать информацию о том, что нападений президентской собаки на охрану было больше, чем сообщалось ранее.

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