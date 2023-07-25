Эрдоган заявил о необходимости скорейшего принятия новой Конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости скорейшего принятия новой конституции республики взамен действующей, утвержденной после военного переворота 1980 года. По его мнению, страна не может позволить себе отметить 100-летие провозглашения республики (29 октября) и решать стоящие перед ней задачи со старым основным законом.

"Мы не можем позволить себе встречать 100-летие провозглашения республики с конституцией, принятой после военного переворота. Мы хотим увенчать непростую победу в области правосудия, которую ведем с 2022 года, принятием гражданской, гарантирующей свободы и объединяющей всех конституцией. Миссия по освобождению Турции от конституции времен переворота станет одной из основных для парламента 28-го созыва", - сказал Эрдоган в Анкаре на встрече с представителями органов правосудия.

Эрдоган дважды выносил на всенародное одобрение вопросы, связанные с внесением поправок в конституцию. После референдума в 2017 году парламентская форма правления в республике была заменена на президентскую, однако новая конституция в свете этих изменений принята не была. Вслед за переизбранием на новый президентский срок в мае текущего года Эрдоган заявил, что принятие новой конституции является одной из основных задач его администрации.