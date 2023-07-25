Венгрия предложила ЕС субсидировать часть расходов по перевозке зерна с Украины

Пять стран Центральной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

"Вместе с министрами сельского хозяйства приграничных стран мы обратились к Брюсселю с просьбой продлить запрет на импорт [зерна с Украины] до конца года", - написал глава Минсельхоза в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Видео дня

Ранее Надь сообщал, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия договорились потребовать от Еврокомиссии продления запрета на поставки зерновых и масличных культур с Украины как минимум до 31 декабря, чтобы защитить интересы своих фермеров.

Предложение Венгрии

В то же время страны Центральной Европы поддержали транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранение в этих целях так называемых коридоров солидарности. Как отметил Надь, важно улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.

"Проблема заключается в том, что стоимость наземного транспорта очень высока. Эффективным решением этой проблемы была бы постепенная финансовая поддержка ЕС транспортных расходов с учетом расстояний. Это позволит перевозить украинское зерно по суше в европейские порты и далее туда, где оно действительно необходимо", - пояснил министр.

Он считает важным, "чтобы украинская сельскохозяйственная продукция возвращалась на свои традиционные экспортные рынки и попадала в нуждающиеся страны третьего мира".

"Необходимо сделать так, чтобы украинская продукция, доставляемая в европейские порты, действительно попадала в развивающиеся страны. В противном случае не исключено, что продукция, поступающая с Украины, останется в Европе, урожай, произведенный в Европе, останется непроданным, а развивающиеся страны будут покрывать свои потребности за счет России", - написал глава Минсельхоза.

Предыдущие решения

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.