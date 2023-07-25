Венгрия предложила ЕС субсидировать часть расходов по перевозке зерна с Украины
Пять стран Центральной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.
"Вместе с министрами сельского хозяйства приграничных стран мы обратились к Брюсселю с просьбой продлить запрет на импорт [зерна с Украины] до конца года", - написал глава Минсельхоза в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее Надь сообщал, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия договорились потребовать от Еврокомиссии продления запрета на поставки зерновых и масличных культур с Украины как минимум до 31 декабря, чтобы защитить интересы своих фермеров.
Предложение Венгрии
В то же время страны Центральной Европы поддержали транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранение в этих целях так называемых коридоров солидарности. Как отметил Надь, важно улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.
"Проблема заключается в том, что стоимость наземного транспорта очень высока. Эффективным решением этой проблемы была бы постепенная финансовая поддержка ЕС транспортных расходов с учетом расстояний. Это позволит перевозить украинское зерно по суше в европейские порты и далее туда, где оно действительно необходимо", - пояснил министр.
Он считает важным, "чтобы украинская сельскохозяйственная продукция возвращалась на свои традиционные экспортные рынки и попадала в нуждающиеся страны третьего мира".
"Необходимо сделать так, чтобы украинская продукция, доставляемая в европейские порты, действительно попадала в развивающиеся страны. В противном случае не исключено, что продукция, поступающая с Украины, останется в Европе, урожай, произведенный в Европе, останется непроданным, а развивающиеся страны будут покрывать свои потребности за счет России", - написал глава Минсельхоза.
Предыдущие решения
В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.
Проблема вывоза украинского зерна резко обострилась после прекращения 17 июля зерновой сделки, которая впервые была заключена Украиной, Россией, Турцией и ООН год назад и с тех пор несколько раз продлевалась. Она предусматривала безопасные поставки на мировой рынок сельхозпродукции с Украины, а также сельхозпродукции и удобрений из России. Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которые касались поставок российской продукции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова вернуться к сделке, но только после того, как будет выполнена касающаяся ее часть соглашения.