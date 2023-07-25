США вернулись в ЮНЕСКО

В Париже прошла церемония поднятия флагов ЮНЕСКО и США, посвященная возвращению Вашингтона в состав организации. Об этом сообщает издание Associated Press (AP).
Отмечается, что в церемонии приняла участие первая леди США Джилл Байден.
«Для меня было честью присоединиться к вам сегодня, когда мы поднимаем флаг Соединенных Штатов, символ нашей приверженности глобальному сотрудничеству», — сказала супруга американского президента.
Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. К июлю организация планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры.
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