Самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея
Инцидент произошел в районе селений Платанистос и Каристос.
По данным газеты «Этнос», на место падения Canadair CL215 выехали сотрудники полиции. Издание подчеркивает, что речь идет о греческом самолете. Также известно, что им управляли два пилота.
Ethnos.gr. сообщает, что в момент падения был слышен взрыв.
Тушение лесных пожаров на островах Родос, Корфу (Керкира) и Эвбея осуществляется пожарными Греции восьмой день подряд.
Там периодически возникают повторные возгорания уже локализованных очагов огня.
Крупнейший очаг вновь зафиксирован 25 июля в районе Мати. Ситуация осложняется тем, что сильный ветер раздувает пожар. Согласно данным пожарной службы, огонь перемещается из Вати в Геннади.
Сегодня утром пожарная авиация снова приступила к работе.
Очаги пожара также зафиксированы в районах Массара и Аполлона.
Ранее сообщалось, что в Польше на ангар с людьми упал самолет Cessna. По предварительным данным, погибли пять человек, пятеро получили травмы. Инцидент произошел в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство).