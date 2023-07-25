На греческом острове Эвбея упал самолет Canadair в ходе тушения пожара. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел в районе селений Платанистос и Каристос.

По данным газеты «Этнос», на место падения Canadair CL215 выехали сотрудники полиции. Издание подчеркивает, что речь идет о греческом самолете. Также известно, что им управляли два пилота.

Ethnos.gr. сообщает, что в момент падения был слышен взрыв.

Тушение лесных пожаров на островах Родос, Корфу (Керкира) и Эвбея осуществляется пожарными Греции восьмой день подряд.

Там периодически возникают повторные возгорания уже локализованных очагов огня.

Крупнейший очаг вновь зафиксирован 25 июля в районе Мати. Ситуация осложняется тем, что сильный ветер раздувает пожар. Согласно данным пожарной службы, огонь перемещается из Вати в Геннади.

Сегодня утром пожарная авиация снова приступила к работе.

Очаги пожара также зафиксированы в районах Массара и Аполлона.