Названы страны с самым большим потреблением пива
Чехия возглавила рейтинг стран, где больше всего пьют пива на душу населения. Потребление этого напитка здесь составляет 184,1 литра на человека, пишет Science Focus.
Издание отмечает, что Чехия заняла первое место с большим отрывом. В Австрии, занимающей второе место, количество пива, потребляемого на душу населения, всего 98,7 литра. Замкнула тройку лидеров Литва (96,3 литра).
А вот Германия, где есть традиция пивных фестивалей, заняла всего лишь седьмую строчку рейтинга с потреблением 90,4 литра на душу населения, пропустив вперед Румынию (95,6 литров), Польшу (94,1 литра) и Эстонию (91,4 литра).
По объему больше всего пива пьет Китай - 38 093 тысячи килолитров. Но страна даже не входит в топ-35 стран по выпитому пиву на душу населения из-за того, что в стране проживает 1,425 миллиарда человек.
Ранее Центральное разведывательное управление США опубликовало рейтинг потребления спиртных напитков жителями 186 государств планеты. На верхней строчке оказались Острова Кука - самоуправляемое государство, находящееся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Жители этой страны в среднем выпивают 12,97 литров чистого алкоголя в год. Россию аналитики ЦРУ поставили на 56 место. На каждого россиянина в среднем приходится 7,29 литра чистого алкоголя.