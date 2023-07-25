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Названы страны с самым большим потреблением пива

Чехия возглавила рейтинг стран, где больше всего пьют пива на душу населения. Потребление этого напитка здесь составляет 184,1 литра на человека, пишет Science Focus.

Названы страны с самым большим потреблением пива
© Unsplash

Издание отмечает, что Чехия заняла первое место с большим отрывом. В Австрии, занимающей второе место, количество пива, потребляемого на душу населения, всего 98,7 литра. Замкнула тройку лидеров Литва (96,3 литра).

А вот Германия, где есть традиция пивных фестивалей, заняла всего лишь седьмую строчку рейтинга с потреблением 90,4 литра на душу населения, пропустив вперед Румынию (95,6 литров), Польшу (94,1 литра) и Эстонию (91,4 литра).

По объему больше всего пива пьет Китай - 38 093 тысячи килолитров. Но страна даже не входит в топ-35 стран по выпитому пиву на душу населения из-за того, что в стране проживает 1,425 миллиарда человек.

Ранее Центральное разведывательное управление США опубликовало рейтинг потребления спиртных напитков жителями 186 государств планеты. На верхней строчке оказались Острова Кука - самоуправляемое государство, находящееся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Жители этой страны в среднем выпивают 12,97 литров чистого алкоголя в год. Россию аналитики ЦРУ поставили на 56 место. На каждого россиянина в среднем приходится 7,29 литра чистого алкоголя.

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