Названы страны с самым большим потреблением пива

Чехия возглавила рейтинг стран, где больше всего пьют пива на душу населения. Потребление этого напитка здесь составляет 184,1 литра на человека, пишет Science Focus.

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Издание отмечает, что Чехия заняла первое место с большим отрывом. В Австрии, занимающей второе место, количество пива, потребляемого на душу населения, всего 98,7 литра. Замкнула тройку лидеров Литва (96,3 литра).

А вот Германия, где есть традиция пивных фестивалей, заняла всего лишь седьмую строчку рейтинга с потреблением 90,4 литра на душу населения, пропустив вперед Румынию (95,6 литров), Польшу (94,1 литра) и Эстонию (91,4 литра).

По объему больше всего пива пьет Китай - 38 093 тысячи килолитров. Но страна даже не входит в топ-35 стран по выпитому пиву на душу населения из-за того, что в стране проживает 1,425 миллиарда человек.