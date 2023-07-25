Тысячи британских рентгенологов и радиологов начали забастовку

Несколько тысяч британских рентгенологов и радиологов начали во вторник двухдневную забастовку с требованием повысить им зарплаты. Ранее объединяющий их профсоюз отверг предложение правительства об увеличении оплаты труда медицинских работников на 5%.

Как сообщается на сайте профсоюза, в стачке принимают участие сотрудники 37 трестов Национальной системы здравоохранения (National Healthcare System, NHS), объединяющих около ста больниц в Англии , включая крупнейшие больницы Лондона , Ливерпуля и Бристоля.

"Мы должны привлечь внимание к тому факту, что многие специалисты в области рентгенографии испытывают профессиональное выгорание из-за низкой оплаты труда и растущего количества рабочих часов. Они уходят из NHS, и им не удается найти адекватной замены. <...> Члены нашего объединения заслуживают лучшего. Наши пациенты также заслуживают лучшего", - заявил представитель профсоюза Дин Роджерс, подчеркнув, что правительство отказывается от диалога с бастующими.

Британские медики, включая сотрудников служб скорой помощи и врачей-интернов, устраивают забастовки на протяжении последнего года, требуя увеличения зарплат и улучшения условий труда на фоне рекордно высокого уровня инфляции. В результате очередь на получение многих плановых медицинских услуг в Великобритании выросла до рекордного показателя. Согласно распространенной 13 июля статистике, их ожидают почти 7,5 млн человек. Консервативное правительство премьер-министра Риши Сунака согласилось поднять сотрудникам NHS зарплаты на 5-6%, подчеркнув, что это окончательное предложение, однако многие профсоюзы его отвергли.