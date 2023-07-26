В США оценили влияние отставки главы МИД Китая на рейтинг Си Цзиньпина

Отставка экс-главы китайского МИД Цинь Гана может нанести удар по рейтингу председателя КНР Си Цзиньпина , доверенным лицом которого был дипломат. Об этом сообщает Bloomberg .

Отмечается, что до сих пор остаются вопросы о причине его увольнения и о том, вернется ли «бывшая восходящая звезда китайской политики» к политической деятельности. По оценке экспертов, эта отставка может нанести ущерб рейтингу китайского лидера, поскольку он в 2022 году назначил 57-летнего Цинь Гана вместо его более опытных коллег.