МККК обратился к Армении и к Азербайджану с просьбой разрешить поставки помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) уже несколько недель не может провезти гуманитарную помощь через Лачинский коридор и другие маршруты в районе Нагорного Карабаха, в связи с чем призывает власти Армении и Азербайджана достичь "гуманитарного консенсуса". Об этом говорится в заявлении международной организации, распространенном во вторник.

"Несмотря на настойчивые усилия, МККК в настоящее время не может доставить гуманитарную помощь гражданскому населению ни через Лачинский коридор, ни через другие маршруты, включая Агдамский. Организация обращается к соответствующим лицам, принимающим решения, с просьбой разрешить МККК возобновить важнейшие гуманитарные операции в этом районе", - говорится в коммюнике.

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Согласно заявлению, от гуманитарной помощи в этом районе зависят "десятки тысяч людей", которые испытывают нехватку жизненно важных медикаментов и детского питания. Также, по данным организации, в этом районе отсутствуют молочные продукты, подсолнечное масло, крупы, рыба и куриное мясо.

"Последний раз МККК разрешили ввезти в этот район медицинские препараты и продукты питания первой необходимости несколько недель назад", - сообщается в заявлении.

В МККК подчеркивают, что их работа носит исключительно гуманитарный характер. По данным организации, ее команды смогли вывезти из проблемных районов 24 больных человека за последние несколько дней. Всего же с декабря 2022 года было эвакуировано более 600 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи. "МККК продолжает двусторонний диалог со сторонами и готов продолжить свою гуманитарную деятельность, как только такой консенсус будет найден", - говорится в коммюнике.

Пропуск гуманитарной помощи

Ранее, в начале июля, Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о приостановке пропуска автотранспорта через пропускной пункт "Лачин" из-за выявления фактов контрабанды на автомобилях МККК. Возбуждено уголовное дело. В сообщении приводятся конкретные случаи обнаружения с 1 по 5 июля контрабандного провоза автомобилями МККК незадекларированных на таможне мобильных телефонов и запчастей к ним, сигарет и бензина. В МККК опровергли данные обвинения, заявив, что несколько наемных водителей, не являющихся сотрудниками организации, попытались провезти ряд коммерческих товаров на автомобилях с маркировкой МККК.

Азербайджан проводит блокаду Нагорного Карабаха более шести месяцев. Сначала граждане этой страны, которые называли себя экоактивистами, перекрыли Лачинский коридор у города Шуши, а в апреле Баку официально установил КПП у моста Акари на границе с Азербайджаном.