Кандидат в президенты США призвал наладить диалог с Россией

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

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Политик заявил, что Соединенные Штаты пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией. При этом, по его словам, у российской стороны «на тысячи больше» ядерных вооружений, чем у США.

«Мой дядя и [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом <...> Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — заявил он.

По его словам, никто не говорил с президентом России Владимиром Путиным в течение года. Он подчеркнул, что у Вашингтона нет отношений с Москвой на высоком уровне. «Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — сказал он.