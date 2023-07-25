МИД Великобритании призвал Израиль разрешить спор вокруг судебной реформы

Великобритания призвала правительство Израиля разрешить серьезные противоречия, возникшие в стране в связи с предлагаемой реформой судебной системы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

"Как ранее в этом году премьер-министр [Риши Сунак] заявлял премьер-министру Биньямину Нетаньяху, прочные отношения Соединенного Королевства с Израилем всегда опирались на общие для нас демократические ценности. Хотя вопросы конституционного устройства Израиля являются делом самих израильтян, мы призываем правительство Израиля достичь консенсуса, чтобы избежать раскола [в обществе], обеспечивая сохранение эффективной системы сдержек и противовесов, а также независимость израильской судебной системы".

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющемся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным. Реформа ограничит эти полномочия судебной власти.