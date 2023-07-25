Пашинян оценил подход России к проблеме Нагорного Карабаха

«В позиции России к проблеме Нагорного Карабаха есть много честных акцентов. И если эти акценты перевести с дипломатического языка, то это будет означать следующее: «Вы уже 30 лет независимое государство. Сколько еще при каждой проблеме вы будете звонить и писать в Москву». Есть такой жанр - «письмо русскому царю». И вправду, сколько мы еще будем жить в этом жанре. У Москвы множество своих проблем», — отметил Пашинян.