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На Украине обвинили СБУ в зачистке информационного пространства

Депутат украинской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в зачистке информационного пространства из-за блокировки страниц блогеров. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На Украине обвинили СБУ в зачистке информационного пространства
© Lenta.ru

«Европейская солидарность» настаивает на том, чтобы заслушать в Верховной Раде главу СБУ Василия Малюка. Он должен объяснить, почему ведомство вмешивается в работу соцсетей и блокирует аккаунты критикующих власть блогеров.

«Украинские власти настолько увлеклись полной зачисткой информационного поля, что решили зачистить и соцсети от критики», — написала Геращенко.

По ее словам, СБУ закрыли ряд страниц блогеров, критикующих власть, которые имели десятки и сотни тысяч подписчиков. Партия требует, чтобы ведомство предоставило список групп и аккаунтов, которые «разъединяли политические силы» и объяснили мотивы своих действий.

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