Йемен отказался поддержать стороны конфликта на Украине

"Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, мы на стороне международного права. Мы уважаем территориальный суверенитет всех стран, призываем к скорейшему установлению мира и поддерживаем разрешение разногласий за столом переговоров", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о ситуации на Украине.