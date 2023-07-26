Евросоюз заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины обходным маршрутом

Европейский союз (ЕС) готов обеспечить обходной маршрут по вывозу зерна с Украины в качестве альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Его цитирует портал Euractiv.

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Как отметил чиновник, организованные европейским содружеством логистические «маршруты солидарности» способны в полном объеме обеспечить экспорт украинского зерна.

«Мы готовы экспортировать по "маршрутам солидарности" практически все, что нужно Украине», — сказал Войцеховский.

По данным Euractiv, с начала запуска «маршрутов солидарности» в мае 2023 года по ним с Украины было экспортировано до 37,4 миллиона тонн зерна, что составило порядка 55 процентов украинского продовольственного экспорта.