Еврокомиссия оценила возможность вывоза зерна с Украины через Прибалтику
Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц рассказал, что Киев выступил с новым предложением по вывозу зерна с территорий, находящихся в зоне боевых действий — речь о посредничестве балтийских стран. Цитату приводит ТАСС.
Как стало известно из разговора с представителем ЕК, орган готов рассматривать вывоз украинского зерна через страны Прибалтики.
«Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными», — отметил Янц, оценивая описанную инициативу.
Как говорил замглавы МИД России Сергей Вершинин, переговоры по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведутся. Он убежден, что восстановить соглашение без участия Москвы невозможно.
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