Еврокомиссия оценила возможность вывоза зерна с Украины через Прибалтику

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц рассказал, что Киев выступил с новым предложением по вывозу зерна с территорий, находящихся в зоне боевых действий — речь о посредничестве балтийских стран. Цитату приводит ТАСС.

Как стало известно из разговора с представителем ЕК, орган готов рассматривать вывоз украинского зерна через страны Прибалтики.

«Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными», — отметил Янц, оценивая описанную инициативу.