В МИД КНР отказались комментировать "исчезновение" министра Цинь Гана

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала отвечать на вопрос о возможном назначении нового главы министерства на фоне отсутствия министра иностранных дел Цинь Гана. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня — тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Китае.

В ходе брифинга журналисты спросили у представителя ведомства, где находится Цинь Ган и планирует ли МИД представить нового министра.

«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — заявила Мао Нин.