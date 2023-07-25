В МИД КНР отказались комментировать "исчезновение" министра Цинь Гана
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала отвечать на вопрос о возможном назначении нового главы министерства на фоне отсутствия министра иностранных дел Цинь Гана. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня — тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Китае.
В ходе брифинга журналисты спросили у представителя ведомства, где находится Цинь Ган и планирует ли МИД представить нового министра.
«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — заявила Мао Нин.
Отметим, что в июле министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за пропажи из публичного пространства Цинь Гана. Западные СМИ выдвигают различные теории — от его увольнения до готовящегося перехода на более высокую должность.