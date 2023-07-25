Пашинян: Армения не может решать судьбу Карабаха

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил на пресс-конференции во вторник, что Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что представителям Карабаха необходимо принять участие в переговорах.

По словам Пашиняна, вопросы прав и безопасности Нагорного Карабаха должны обсуждать в рамках диалога между Баку и Степанакертом при международном участии. Благодаря этому жители Карабаха смогут поднять вопросы, которые их волнуют, уточнил глава армянского правительства.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос использования для поставок товаров в Карабах дороги через Агдам вместо Лачинского коридора не обсуждался в ходе дискуссии с азербайджанской стороной.

Как сообщило в минувшую пятницу агентство ТАСС, информацию о том, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве, подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.