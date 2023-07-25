ЕС выделил Украине транш в 1,5 млрд евро

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро. Средства пойдут на «поддержку страны и ремонт инфраструктуры», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», - сообщила она в Twitter.

Ранее в июне Евросоюз уже отправлял Украине $1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объемом в 18 млрд евро. Выделенные средства должны пойти на покрытие текущих бюджетных расходов Киева.

Ранее Венгрия заявила, что не будет поддерживать очередную помощь Украине пока банк OTP находится в украинском списке «международных спонсоров войны». При этом глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что ЕС до сих пор не видел никакого отчета о том, как были потрачены ранее выделенные киевскому режиму средства.