Пашинян ждет от встречи в Москве решений по Лачинскому коридору

"Мы на постоянной связи с постоянными и непостоянными членами СБ ООН. И обращение в организацию [по вопросу Лачинского коридора] - один из наших инструментов, в этом нет ничего сложного. Можно обратиться в СБ ООН в течение часа.



Вопрос в том, будет ли по этому обращению принято решение. Если да, то какое. Давайте не забывать, что это политический орган и обращение должно быть подготовлено на соответствующем уровне и обсуждено со странами - членами СБ, что мы и делаем", - отметил Пашинян.