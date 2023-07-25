Обзор иноСМИ: конвои НАТО для судов с украинским зерном и расширение БРИКС

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НАТО предложили конвоировать корабли с украинским зерном

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На фоне выхода России из зерновой сделки НАТО нужно задуматься об использовании конвоев для экспорта по морю украинского зерна, вспомнив опыт успешной операции США, которая «помогла предотвратить попытку Ирана» перекрыть Ормузский пролив. Такое мнение в своей статье для Bloomberg высказал бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

Он напомнил, что для борьбы с Ираном США «изменили флаг» кувейтских нефтяных танкеров, дав им американскую регистрацию, и суда начали перемещаться в составе конвоев боевых кораблей. При этом он признал, что такая операция НАТО с участием украинского флота может грозить прямой конфронтацией альянса с Россией.

«Крайне важно, прежде чем начать миссию, дать понять России, что мы не ищем драки, но сделаем все, что должны, для защиты конвоев», - заметил он.

На Украине допустили вступление в НАТО в 2024 году

Украина может вступить в НАТО на саммите альянса, который приурочен к 75-летию объединения и пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года. Об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания военных действий, выразив уверенность, что «в этой войне» будет одержана победа. «Это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом альянса или восточным щитом Европы», - подчеркнул он, напомнив, что украинские военнослужащие получили «реальный боевой опыт».

Газеты в Израиле вышли с черными первыми полосами

Ведущие израильские газеты Haaretz, Calcalist, Israel Hayom и Yediot Aharonot вышли сегодня с первыми полосами, окрашенными в черный цвет. Такая печать была проплачена высокотехнологичными компаниями, выступающими против судебной реформы в стране, пишет The Jerusalem Post.

При этом рядом с черными прямоугольниками передовиц была надпись: «Локомотив Израиля не сдается» и мелкими буквами содержалась информация, что это рекламная статья. Издание отмечает, что в Hi-tech движение входят представители высокотехнологичных компаний, включая генеральных директоров, венчурных инвесторов, индивидуальных предпринимателей и штатных сотрудников сферы высоких технологий.

22 страны претендуют на вступление в БРИКС

Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Примерно такое же количество государств выразили желание неофициально присоединиться к объединению. Как масштабное расширение БРИКС может повлиять на мировую экономику и политическую ситуацию, разбиралось египетское издание Noonpost.

БРИКС стремится стать реальным конкурентом G7, подорвать гегемонию Запада и положить конец однополярной системе во главе с США. У объединения «есть для этого все необходимые инструменты», в том числе и возможность создания единой валюты, которая приведет к прекращению доминирования доллара в мировой экономике.

«БРИКС - это не военный блок, что является одной из причин, почему развивающиеся страны хотят присоединиться к объединению», - констатирует издание.

«Украина столкнется с падением поддержки при провале наступления»

Значительное замедление темпов контрнаступления Вооруженных сил Украины уже вызвало разочарование у западных союзников, которые надеялись, что предоставленное ими тяжелое вооружение и программы по обучению украинских солдат, помогут вытеснит русских. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

В дальнейшем провал контрнаступления может усилить позиции критиков помощи Киеву и привести к уменьшению поддержки Украины.