Чехия направит посла в Косово

Чехия направляет в Косово посла, чем повышает уровень своего дипломатического представительства в непризнанной республике. Это следует из сообщения пресс-службы чешского МИД, опубликованного во вторник на его сайте.

Кандидатура дипломата, ранее работавшего на руководящих постах в представительствах Чехии в Литве, Китае, Польше и Таиланде, по предложению министра иностранных дел республики Яна Липавского была одобрена правительством и утверждена президентом Петром Павелом .

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Чехия признала суверенитет Косова также в 2008 году. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. Независимость Косова не признают 5 из 27 стран ЕС.